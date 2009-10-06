Потасовку возле парламента Крыма квалифицировали как хулиганство

Прокуратура Центрального района Симферополя возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий возле Верховной Рады Крыма в конце сентября.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил прокурор Крыма Владимир БОЙКО.

Дело возбуждено по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, сказал он.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, как хулиганство квалифицированы действия граждан, устроивших потасовку у входа в здание парламента.

«Дело направлено в Центральный райотдел милиции для проведения досудебного следствия», - отметили в прокуратуре.

Утром 29 сентября перед началом внеочередной сессии группа людей мешала спикеру Анатолию ГРИЦЕНКО войти в здание ВР Крыма.

Возникла потасовка между депутатами-сторонниками ГРИЦЕНКО и протестантами, есть пострадавшие.