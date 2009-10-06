Русская община Крыма отрицает начало конца

Заявление спикера парламента автономии Анатолия ГРИЦЕНКО о начале развала Русской общины Крыма является провокацией, считает лидер организации Сергей ЦЕКОВ.

ГРИЦЕНКО сообщил журналистам во вторник, что региональные ячейки Русской общины начали выходить из состава организации.

«Сегодня мы получили письмо от организации Русской общины Крыма Советского района за подписью 90 человек, которые осудили действия ЦЕКОВА и полным составом вышли из Русской общины Крыма. В субботу прошел исполком Русской общины города Керчи, где осудили действия ЦЕКОВА. Политсовет "Русского блока" Керчи осудил действия ЦЕКОВА и руководителей партии "Русский блок". Я думаю, это начало распада Русской общины Крыма», - заявил спикер.

Число членов общины, несогласных с позицией руководства организации, которое требует смены власти в автономии, будет расти, считает глава парламента. «Это не первое и не последнее заявление от региональных общественных организаций Русской общины Крыма, которое приведет к полному развалу Русской общины Крыма», - сказал ГРИЦЕНКО.

«У Анатолия Павловича руки коротки - развалить Русскую общину Крыма. Вот развалить Крымскую республиканскую организацию Партии регионов он может, и он уже это успешно продемонстрировал», - заявил ЦЕКОВ.

По его мнению, слова спикера являются «чистейшей воды провокацией».

«И Керченская, и Советская организации Русской общины Крыма остаются в составе общины и, более того, будут успешно развиваться», - подчеркнул ЦЕКОВ, которого цитирует пресс-служба общины.

На выборы в Крыму в 2006 году Партия регионов шла вместе с «Русским блоком» и Русской общиной.

В последнее время отношения вчерашних союзников резко ухудшились. Активисты «РБ» и Русской общины вместе с депутатами из партии «Союз» добиваются отставки ГРИЦЕНКО.