Банду религиозных фанатиков нейтрализовали в Крыму

Милиция заявляет о задержании трех вооруженных радикальных исламистов в Симферопольском районе Крыма.

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, ранее два крымских татарина и один принявший ислам этнический русский работали строителями в Ялте, посещали там мечеть, в которой сблизились с приверженцами течения «Хизб-ут-Тахрир».

«При посещении мечети им была передана литература мусульманской религиозной организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», - отметили в милиции. Троица приняла это учение. Люди перестали ходить в мечеть, сожгли паспорта (членам «Ат-Такфир валь-Хиджра» запрещается иметь при себе удостоверяющие личность документы), после чего начали готовиться к вооруженному «джихаду».

«Подготовка заключалась в приобретении и изготовлении оружия, изучении литературы, связанной с тактикой ведения партизанской и диверсионной войны в условиях горно-лесистой местности Крыма», - заявили в МВД.

Фанатики купили два охотничьих ружья, из которых изготовили обрезы, и два пистолета системы «Наган». Они построили в районе симферопольского села Чистенькое бункер-схрон, вербовали граждан. Чтобы получить деньги для «финансового обеспечения» преступной деятельности, совершали кражи на территории Симферопольского района.

У одного из членов банды на территории самозахвата в районе села Дубки обнаружены и изъяты литература и CD-диски, проповедующие крайне радикальные направления движение ваххабизма, и пособия, связанные с изучением тактико-технических характеристик огнестрельного оружия и некоторых видов взрывчатых веществ.

Группу задержали 3 октября. Двое охотников заметили трех подозрительных людей. При попытке приблизиться к ним неизвестные открыли огонь из обреза и бросились бежать. Охотники побежали за ними, с мобильного телефона вызвали милицию. Беглецов удалось обезвредить.