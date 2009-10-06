Первым вице-спикером автономии может стать женщина

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО освободил Сергея ЦЕКОВА от должности первого вице-спикера.

Сегодня на заседании президиума крымского парламента ГРИЦЕНКО сообщил, что ЦЕКОВ «наконец-то написал заявление» с просьбой отправить его в отставку с должности первого зампредседателя парламента автономии. После чего спикер подписал распоряжение об увольнении.

В начале сентября ГРИЦЕНКО возвратил группе депутатов-оппозиционеров (главным образом - представителям Русской общины Крыма, партий «Союз» и «Русский блок») документ с требованием созвать внеочередную сессию для рассмотрения вопросов о его отставке и отчете правительства автономии.

29 сентября часть оппонентов крымского спикера лишилась должностей в Совете министров и Верховной Раде автономии. В ответ на действия сторонников ГРИЦЕНКО лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер парламента автономии ЦЕКОВ, глава комиссии парламента автономии по науке и образованию Анатолий ЖИЛИН (представитель Русской общины) и руководитель комиссии по культуре, делам молодежи и спорту Олег РОДИВИЛОВ (лидер крымской организации партии «Русский блок») заявили об уходе со своих постов. Распоряжение об увольнении РОДИВИЛОВА подписано в конце сентября.

Кроме того, ГРИЦЕНКО освободил ЖИЛИНА с должности председателя постоянной комиссии по образованию и науке.

«Распоряжения об увольнении подписаны в соответствии с КЗОТом Украины и законом о государственной службе», - сказал глава парламента.

Спикер отметил, что решения об увольнении остается утвердить на сессии парламента. Ближайшее пленарное заседание назначено на 21 октября.

На вопрос журналистов, кто займет вакантные должности, ГРИЦЕНКО ответил, что фракция блока «За Януковича!» рекомендует на пост первого вице-спикера Валентину ТУМАНОВУ, на пост главы комиссии по образованию - Софью СИДОРОВУ. Обе являются депутаты от блока «За Януковича!», членами Партии регионов.

«Комиссия по культуре и молодежи остается пока вакантной», - сказал спикер.