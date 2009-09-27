5-летний ребенок попал в реанимацию, съев сырой гриб

Мальчик попал в реанимацию, после того как съел сырой гриб в Бахчисарайском районе Крыма, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.

Во второй половине дня субботы спасатели получили информацию о поступлении в Бахчисарайскую центральную районную больницу ребенка, 2004 года рождения, с диагнозом «отравление грибами».

Как выяснилось, он съел гриб, находясь в гостях в поселке городского типа Куйбышево.

«Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Бахчисарайской ЦРБ», - отметили спасатели.

В то же медучреждение доставлен еще один ребенок с предварительным диагнозом «отравление грибами». Мальчик, 2002 года рождения, находится в удовлетворительном состоянии в детском отделении райбольницы.