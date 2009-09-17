Первый вице-спикер Крыма предложил своему боссу уйти

Лидер Русской общины Крыма, первый вице-спикер крымского парламента Сергей ЦЕКОВ считает, что добровольная отставка спикера автономии, «регионала» Анатолия ГРИЦЕНКО могла бы сыграть на повышение рейтинга Партии регионов.

«Анатолий Павлович, если Вы так радеете за рейтинг Партии регионов, то можете своим одним единственным решением повлиять на повышение рейтинга», - сказал глава Русской общины Крыма.

«Этим решением является сложение Вами полномочий председателя Верховного Совета Крыма, что не только повысит авторитет крымской организации Партии регионов, но и позволит остановить конфликт, как в крымской республиканской организации Партии регионов, так и в крымском парламенте», - уточнил ЦЕКОВ, слова которого цитирует пресс-служба Русской общины.

«Вы так и не поняли, что Вы боритесь не с КИСЕЛЕВЫМ (народный депутат Украины, который до недавнего времени возглавлял крымскую организацию ПР), не с оппозиционерами в Верховном Совете Крыма. Вы фактически боретесь с ЯНУКОВИЧЕМ, положительными результатами его президентской кампании в Крыму», - сказал первый вице-спикер автономии.