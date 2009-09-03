В Крыму отравились 59 дошколят

59 детей госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция с явлениями гастроэнтероколита» в городе Джанкой в Крыму.

«Госпитализированы 59 детей из детсадов № 5, 9, 16», - сообщил корреспонденту УНИАН представитель Министерства здравоохранения автономии.

В Джанкое работает бригада крымских специалистов - инфекционисты, педиатры, анестезиологи.

В пятницу ожидается приезд министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА.

Для выяснения причин массового заболевания детей по поручению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО создана правительственная комиссия.

Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО организовать расследование.

Кроме того, ЮЩЕНКО просит руководителя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДУ взять ситуацию под личный контроль и принять "безотлагательные организационные меры для предоставления пострадавшим необходимой медицинской и материальной помощи".

По неофициальной информации, продукты для этих трех детсадов Джанкоя поставлялись с одной базы, сейчас она закрыта для проверки.