В Крыму штормовое предупреждение
17:00, 03 сентября 2009Крым
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Ливни, грозы, град
Штормовое предупреждение объявлено на пятницу, 4 сентября, в Крыму в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«Ожидаются сильные ливни, грозы, град, а также усиление ветра местами в порывах до 20 метров в секунду», - отметили спасатели.
МЧС рекомендует руководителям предприятий «принять меры для недопущения происшествий, связанных с ухудшением погодных условий».
Жителей и гостей крымского полуострова просят уделить особое внимание безопасности детей.
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