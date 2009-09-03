В Крыму штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на пятницу, 4 сентября, в Крыму в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Ожидаются сильные ливни, грозы, град, а также усиление ветра местами в порывах до 20 метров в секунду», - отметили спасатели.

МЧС рекомендует руководителям предприятий «принять меры для недопущения происшествий, связанных с ухудшением погодных условий».

Жителей и гостей крымского полуострова просят уделить особое внимание безопасности детей.