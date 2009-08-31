Возбуждено дело о подготовке покушения на крымского регионала

Милиция возбудила уголовное дело по факту подготовки покушения на народного депутата Украины (фракция Партии регионов), лидера крымских «регионалов» Василия КИСЕЛЕВА.

«Дело возбуждено. По-видимому, будет двойная статья: то есть статья 115 – умышленное убийство, но поскольку само действие не закончено, то в Уголовном кодексе есть 15-я статья – это покушение на совершение преступления», – сообщил УНИАН по телефону источник в Главном управлении Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Силовик уточнил, что ранее милиция автономии провела проверку заявления КИСЕЛЕВА о готовящемся на него покушении.

Народный депутат в прямом эфире на крымском телевидении утверждал, что его «заказал» «криминальный «авторитет», очень известный политик».