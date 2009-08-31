В Ялте накрыли секс-шоп

15:43, 31 августа 2009
Крым
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Нелегально работал в центре города

Магазин интимных товаров, работавший без документов, обнаружили на одной из центральных улиц Ялты сотрудники налоговой милиции.

Как сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, секс-шоп выявили в рамках операции «Курорт-2009».

По результатам проверки составлен административный протокол, согласно которому изъято «808 единиц товаров интимного назначения» на сумму порядка 100 тысяч гривен.

Материалы по данному факту направят в суд.

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