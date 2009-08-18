Дело крымской банкирши-растратчицы передано в суд

Уголовное дело по обвинению в растрате управляющей одного из красноперекопских банков, которая организовала группу по оформлению фиктивных потребительских кредитов на подставных лиц, направленно в суд, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Банкирша ещё в 2004 году сколотила преступную группу из работников банка», - отметили в надзорном ведомстве.

За время функционирования группировки установлено 111 эпизодов преступной деятельности. Работники банка присвоили более 1,7 млн. грн.