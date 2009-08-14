Три человека погибли в ДТП в Крыму

Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Крыму.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии, ВАЗ-2102 и ВАЗ-2121 «Нива» столкнулись накануне вечером в Джанкойском районе Крыма.

По данным МЧС, в результате аварии погибли двое мужчин из автомобиля ВАЗ-2102 (1961 и 1989 годов рождения) и мужчина из ВАЗ-2121 (1976 года рождения). Все они жили в Джанкойском районе.