Корабли Blackseafor зашли в Севастополь

Корабли-участники очередной активации оперативного соединения Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor сегодня утром зашли с дружеским визитом в порт Севастополя.

Во время четырехдневной стоянки в порту экипажи кораблей проведут мероприятия базовой подготовки, тренировки по связи, осуществят протокольные визиты, посетят культурные и исторические места города.

Визит соединения Blackseafor в Севастополь будет продолжаться до 18 августа, после этого, как ожидается, корабли отправятся в Новороссийск.