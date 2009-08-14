Корабли Blackseafor зашли в Севастополь

11:05, 14 августа 2009
Крым
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Визит продлится до 18 августа

Корабли-участники очередной активации оперативного соединения Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor сегодня утром зашли с дружеским визитом в порт Севастополя.

Во время четырехдневной стоянки в порту экипажи кораблей проведут мероприятия базовой подготовки, тренировки по связи, осуществят протокольные визиты, посетят культурные и исторические места города.

Визит соединения Blackseafor в Севастополь будет продолжаться до 18 августа, после этого, как ожидается, корабли отправятся в Новороссийск.

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