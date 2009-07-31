Глава РПЦ поклонился мощам святителя Луки в Крыму

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ приехал в Крым, чтобы вместе с паствой молиться за мир и душевную крепость.

«Я приехал в Крым для того, чтобы вместе с вами молиться, просить Господа, чтобы он даровал мир и душевную крепость», - сказал он в Симферополе.

Предстоятель Русской православной церкви отметил: ему приятно быть на крымской земле, которая за последние годы «украсилась сотнями храмов».

«Мне радостно быть среди народа божьего, который стоит на защите Русской православной церкви, стоит на защите единства духовного наследия святого равноапостольного князя Владимира», - добавил Патриарх Московский и всея Руси.

Митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ напомнил, что в Таврии 420 лет не ступала нога Патриарха, поэтому крымская паства рада визиту КИРИЛЛА.

В Свято-Троицком женском монастыре глава РПЦ поклонился мощам святителя Луки.

Митрополит Лазарь передал Патриарху мощевик с частицей мощей святителя. «Да укрепит он Ваше здоровье», - сказал ЛАЗАРЬ.

Предстоятель Русской православной церкви преподнес образ Пресвятой Богородицы.

Стоя перед входом в храм, Патриарх отпустил в небо несколько белых голубей. Миряне приветствовали это действо радостными криками.