В Крыму за семь месяцев отдохнули 2,7 млн. человек

В Крыму в январе-июле количество отдыхающих сократилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2 млн. 701 тыс. человек.

Как говорится в оперативных данных крымского Министерства курортов и туризма, сегодня в автономии работает 561 здравница, коэффициент заполняемости составляет 86,1%. В это время в 2008 году функционировали 570 санаторно-курортных учреждений и туристских предприятий, заполняемость была 95,1%.

Организованно в таких учреждениях с начала 2009-го года отдохнули более 524 тыс. человек, это на 21,9% ниже уровня того же периода минувшего года, сообщают исполнительные комитеты и районные госадминистрации курортных регионов Крыма.