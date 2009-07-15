МИД РФ: Россия не отказывается от переговоров по Керченскому проливу

Утверждение украинской стороны о том, что российская делегация отказывается от переговоров по разграничению Керченского пролива, не соответствует действительности.

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В МИД РФ напомнили, что в ходе 31-го раунда переговоров, которые состоялись 16-17 июня в Москве, детально обсуждались позиции сторон, в том числе по проблематике совместного использования Керченского пролива, включая его возможное разграничение.

«К сожалению, украинская делегация, как это уже имело место в ходе переговорного раунда в июне 2006 года, отказалась подписать проект итогового протокола 31-го заседания, подготовленный российской делегацией в качестве принимающей стороны встречи в Москве», - говорится в комментарии.

В МИД РФ отмечают, что делегациям не удалось договориться о взаимоприемлемых формулировках для внесения в протокол и в ходе самих переговоров.

Тем не менее, говорится в комментарии, российская сторона не считает переговоры прерванными и рассчитывает на их продолжение. На октябрь намечена встреча экспертов, а в ноябре состоится их очередной раунд в Киеве.

Российские дипломаты отмечают, что стремятся к достижению такого урегулирования по Азово-Керченско-Черноморской проблематике, которое отвечало бы обоюдным интересам России и Украины.

В комментарии также говорится о том, что МИД Украины уже не раз некорректно комментировал российско-украинские договоренности, связанные с государственной границей между Россией и Украиной и урегулированием вопросов, относящихся к смежным морским пространствам, как и ход переговорного процесса по Азово-Керченско-Черноморской проблематике.

В этой связи МИД РФ обращает внимание на тот факт, что вопросы прохождения российско-украинской государственной границы регулируются двумя договорами.

Договором о российско-украинской государственной границе 2003 года предусматривается, что государственной границей между Российской Федерацией и Украиной является линия от точки стыка государственных границ Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь до точки, расположенной на берегу Таганрогского залива. «Какой-либо другой линии государственной границы, ни сухопутной, ни морской, этот договор не определяет», - говорится в комментарии.

В указанном договоре зафиксировано, что урегулирование вопросов, относящихся к смежным морским пространствам, осуществляется по соглашению между сторонами в соответствии с международным правом.

В Договоре между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года содержится положение, что Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. При этом урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется также по соглашению между сторонами.

«Таким образом, в указанных действующих договорах между Российской Федерацией и Украиной речь идет о том, что все вопросы должны решаться на основе двустороннего соглашения в соответствии с международным правом. При этом подобное соглашение возможно только на взаимовыгодной основе», - считают в внешнеполитическом ведомстве России.

Именно из этого исходит российская сторона в переговорном процессе с Украиной по всем аспектам данной проблемы, отмечается в комментарии МИД РФ.