Трое травмированных в ДТП в Крыму по-прежнему в тяжелом состоянии

Трое из двадцати травмированных во время столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем во второник утром в Крыму по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Вместе с тем, угрозы для их жизни нет, сообщил по телефону корреспонденту УНИАН руководитель Центра медицины катастроф Крыма Александр ДВОРСКИЙ.

«Травмы тяжелые, но угрозы жизни людей нет», - сказал он. Медик уточнил, что в отделении анестезиологии с палатой интенсивной терапии продолжают находиться 48-летний житель Крыма, 33-летняя россиянка и 19-летняя девушка из Белоруссии.

Еще одна белоруска, состояние которой накануне оценивалось как тяжелое, сегодня - в состоянии средней степени тяжести. Женщина лежит в отделении травматологии.

Говоря о пострадавших в аварии российских детях, руководитель крымского Центра медицины катастроф отметил, что в больнице продолжают находиться четверо из пяти. «Один ребеночек выписан, девочку забрали», - уточнил он.

«Дети пострадали, в общем-то, меньше всех. У них ушибы и ссадины», - добавил глава Центра экстренной медицинской помощи Крыма.

Представитель пресс-службы крымской Госавтоинспекции сообщил по телефону УНИАН, что по факту автоаварии пока «проводится следствие».

Установлено, что микроавтобус с пассажирами из России, Украины и Белоруссии ехал в Судак.

Как сообщал УНИАН, около 7-ми утра 14 июля в районе села Донское в Симферопольском районе автомобиль ВАЗ-2101, водитель которого решил пойти на обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Мерседес». Водитель ВАЗа погиб на месте аварии, один из пассажиров «легковушки» скончался в больнице. Погибшие - граждане Украины, крымчане.

В ДТП пострадали два пассажира автомобиля и восемнадцать пассажиров маршрутки: 10 россиян (среди них - 5 детей), 5 белорусов и 5 украинцев. Трое из двадцати травмированных в аварии находятся на амбулаторном лечении.