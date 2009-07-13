Над Крымом нависла угроза обезвоживания

Крым испытывает сложности с поливом сельскохозяйственных культур из-за того, что украинские власти в этом году выделили средства на оплату электроэнергии для перекачки воды на уровне прошлого года, хотя электричество подорожало в несколько раз.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Республиканского комитета по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию Шевкет АСАНОВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил, что автономия уже израсходовала годовой лимит средств.

«Дефицит госбюджета на электроэнергию по Госводхозу составляет 86,3 миллиона гривен, из них крымские водохозяйственные организации не получают 39,9 миллиона гривен - это те деньги, которые необходимы, чтобы подать днепровскую воду во все наши районы. Плюс к этому 6,7 миллионов гривен не хватает на электроэнергию Северо-Крымскому каналу. Исходя из этого дефицита, мы годовой лимит своих средств на электроэнергию исчерпали к концу июня», - сказал АСАНОВ.

Пока вода по Северо-Крымскому каналу идет «самотеком», некоторые сельхозпотребители оплачивают перекачку воды для полива за счет собственных средств.

«Практически мы работаем над ситуацией, когда вода кончилась, мы день изыскиваем средства, находим их здесь, внутри (в Крыму), перебрасывая то финансирование, которое положено нашей водной системе, с одной ветки канала на другую», - сказал со своей стороны заместитель председателя Совета министров Крыма Николай КОЛИСНИЧЕНКО.

Так, подобным образом на днях поступили в Сакском районе автономии. «Позавчера, вчера мы заполнили этот канал. Этой воды хватит для полива овощных и других культур в 6-ти районах в сакском направлении ну на два дня, ну, максимум, на три», - отметил вице-премьер.

Он сообщил, что поднимал водный вопрос в Кабинете министров. «Были даны команды Юлией Владимировной (ТИМОШЕНКО, украинский премьер) запустить всю систему, не приостанавливать полив сельскохозяйственных культур. Это не выполняется!», - заявил КОЛИСНИЧЕНКО.

Вице-премьер автономии добавил, что уже возникли трудности с водообеспечением феодосийско-судакского направления. «В летнее время, когда такая жара, оставить население без воды, - это просто преступление», - возмутился зампредседателя Совмина.