Ющенко готов распустить Раду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов распустить Верховную Раду, если для этого возникнут юридические основания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

«Президент готов принять решение относительно существования действующего парламента при условии наличия предусмотренных законом оснований», - сказала она.

И.ВАННИКОВА отметила, что по мнению главы государства, сегодня парламент должен заниматься вопросом создания эффективной парламентской коалиции, отсутствие которой привело к очередной парламентской блокаде.

«Ключ к разрешению парламентского кризиса находится в здании по улице Грушевского», - сказала она. По словам И.ВАННИКОВОЙ, если понимание не будет найдено и в дальнейшем, Президент будет рассматривать решение относительно роспуска парламента.