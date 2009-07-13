На Черноморском флоте с начала года уволены 1,3 тыс. человек

На Черноморском флоте Российской Федерации с начала года фактически уволены 1,3 тыс. гражданских лиц из 6,4 тысяч, поданных в Севастопольский городской центр занятости в списках на предстоящее высвобождение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Александр КЛИМОВ.

Он подчеркнул, что подобная тенденция не может не беспокоить руководство города, поскольку это грозит уменьшением поступлений подоходного налога в бюджет города от вольнонаемного персонала воинских частей, учреждений и организаций ЧФ РФ.

По словам А.КЛИМОВА, «существенными поступлениями в бюджет являются поступления от гражданских лиц, работающих в воинских частях Черноморского флота Российской Федерации. Город получает порядка 14% доходов от общей цифры, от этих работающих. В прошлом году мы получили порядка 60 млн. грн. в городской бюджет по подоходному налогу с этих лиц».

Как сказал А.КЛИМОВ, «для того, чтобы городской бюджет пополнялся, естественно, эта категория лиц должна трудоустраиваться, и своим трудом, подоходными налогами должна пополнять тот вакуум, который, возможно будет представлен».

Поэтому, как подытожил он, «работа предстоит большая, и городская администрация предпринимает все усилия для того, чтобы город был привлекателен с точки зрения инвестиций, с точки зрения создания новых рабочих мест».