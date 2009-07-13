118 коррупционеров привлекли к ответственности в Крыму

В Крыму за полгода привлекли к уголовной ответственности 21-го коррупционера, административное наказание назначено 97 нарушителям.

На коррупционных правонарушениях чаще всего попадались работники органов местного самоуправления (65 человек).

"В январе-июне суды автономии постановили обвинительные приговоры по 17 уголовным делам о преступлениях с признаками коррупционных деяний. В коррупционных преступлениях признан виновным 21 чиновник", - сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Крыма.

Так, к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорена специалист отдела гражданства паспортной службы в Сакском районе. "Она незаконно выписала человека, а сама прописалась в его квартире и приватизировала ее", - отметила пресс-служба.

Всего в текущем году следователи органов прокуратуры Крыма направили в суд 41 уголовное дело о преступлениях с признаками коррупции, ущерб от которых составил более миллиона гривен. "По делам проходят, в частности, семь председателей органов местного самоуправления, четыре работника суда, девять милиционеров, шесть налоговиков", - уточнила прокуратура.

Всего в первом полугодии 2009 года правоохранители Крыма составили 147 протоколов о коррупционных правонарушениях.