Джанкойский район пострадал от грозы

Более 10-ти населенных пунктов Джанкойского района Крыма пострадали из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.

В 10-ти селах произошел обрыв магистральных электросетей, в еще двух – частично отсутствует электроснабжение. Проводятся работ «по восстановлению линий электросетей».

В селе Субботник подтоплены 12 частных домохозяйств, в которых проживает 46 человек (из них - 16 дети). Сегодня ночью закончена откачка воды из домов.

В селах Болотное и Победное сильный ветер повредил кровли домов. В с.Победное подтоплено одно домохозяйство. В селе Заречное повреждена кровля средней школы.

В селах Победное и Димовка из-за ветра деревья упали на магистральные линии газопровода; завалы уже ликвидированы. На трассе Красноперекопск-Джанкой-Федосия, возле села Победное, упали два дерева, которые «повлекли завал на дороге». Он уже ликвидирован

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.