В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили на сегодня в крымской автономии в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«Местами на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - отметили спасатели.

Напомним, 12 июля от непогоды в Крыму пострадали села Джанкойского района автономии.

В конце июня ливень и град нанесли значительный ущерб посевам ряда районов Крыма.