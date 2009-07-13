В Крыму объявили штормовое предупреждение
10:27, 13 июля 2009Крым
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Ливни, град и прочие неприятности
Штормовое предупреждение объявили на сегодня в крымской автономии в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«Местами на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - отметили спасатели.
Напомним, 12 июля от непогоды в Крыму пострадали села Джанкойского района автономии.
В конце июня ливень и град нанесли значительный ущерб посевам ряда районов Крыма.
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