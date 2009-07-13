Села в Джанкойском районе Крыма пострадали из-за непогоды
Обесточены 10 пунктов
Более 10-ти населенных пунктов Джанкойского района Крыма пострадали из-за сильного ливня, града и шквалистого ветра.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в автономии.
В 10-ти селах произошел обрыв магистральных электросетей, в еще двух - частично отсутствует электроснабжение. Проводятся работ «по восстановлению линий электросетей».
В селе Субботник подтоплены 12 частных домохозяйств, в которых проживает 46 человек (из них - 16 дети). Сегодня ночью закончена откачка воды из домов.
В селах Болотное и Победное сильный ветер повредил кровли домов. В с.Победное подтоплено одно домохозяйство. В селе Заречное повреждена кровля средней школы.
В селах Победное и Димовка из-за ветра деревья упали на магистральные линии газопровода; завалы уже ликвидированы. На трассе Красноперекопск-Джанкой-Федосия, возле села Победное, упали два дерева, которые «повлекли завал на дороге». Он уже ликвидирован
Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.