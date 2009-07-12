ЧФ должен был согласовать с властями перевозку ракет – эксперт

Военнослужащие Черноморского флота России должны были согласовать с властями Севастополя перевозку ракет через территорию города.

Об этом УНИАН в Москве сказал руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий ЦЫГАНОК.

«Я считаю, что этот вопрос нужно было согласовать с местными властями. Необходимо было сделать так, чтобы милиция Севастополя об этом знала», - сказал А.ЦЫГАНОК.

Он подчеркнул, что из-за того, что это не было сделано, возник очередной скандал с вопросом базирования ЧФ РФ, который не нужен ни России, ни Украине.

А.ЦЫГАНОК отметил, что нет ничего удивительного в том, что такой груз перевозится, потому что склады ЧФ РФ размещены в разных местах и вполне возможно, что на одном из них нельзя было с ракетами провести необходимые действия, например, разобрать.

Эксперт предположил, что это могли быть ракеты для комплексов ПВО или самолетов.

«Надо быть более дипломатичными, тем более сейчас, когда заканчивается срок аренды баз Черноморским флотом. Ведь Россия желает оставить флот, а Украина категорически против», - сказал А.ЦЫГАНОК.