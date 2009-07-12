4 туристов сняли со сломанного подъемника в Крыму
12:00, 12 июля 2009Крым
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Зависли на высоте 15-20 метров
Горноспасатели сняли четырех туристов из Харькова со сломанного подъемника в крымском поселке Мисхор.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в жилом комплексе «Респект-Холл» из-за неисправности двигателя остановилось движение подъемника от моря. 4 туристов, из них 2 детей, зависли в кабинах на высоте 15-20 метров.
Работники местной горной поисково-спасательной группы с помощью специального снаряжения спустили людей вниз и отправили к месту отдыха.
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