Богословская хочет «почувствовать» крымчан

Народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ, выразившая намерение баллотироваться в президенты, ставит перед собой цель превратить страну в модернистское и экономически развитое государство.

Как передает корреспондент УНИАН, от этом И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Народный депутат считает, что события 2004 года не предъявили «новую политику дня» - Украина «продолжает являться постсоветской независимой республикой», между тем, сегодняшнее общество хочет видеть «самостоятельное, крепко стоящее на ногах, суверенное, экономически развитое, нейтральное государство», а для этого нужны перемены. «53% граждан, которые приняли решение, что они будут участвовать в выборах, хотят перемен. Они ни при каких обстоятельствах не хотят голосовать за существующих ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА», - сказала она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напомнила, что в свое время премьер-министр Великобритании Маргарет ТЭТЧЕР смогла вместе с англичанами «из увядающей и уходящей в небытие монархии» создать «модернистское, современное, сильное» государство. «Вот практически такая же задача стоит передо мной», - сказала она, добавив, что не одинока: подобные цели преследует и другие представители «новой волны» в политике.

На вопрос журналистов, кто спонсирует ее избирательную кампанию, И.БОГОСЛОВСКАЯ ответила, что пока тратит собственные деньги и средства друзей, которые «в течение года толкали» ее на решение баллотироваться в президенты. Кроме того, отметила она, сейчас появились «дополнительные ресурсы». «Приезжают люди, предлагают ресурс, влияние на каких-то территориях, плюс финансы», - сказала политик.

И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что ставит перед собой задачу: кампания должна иметь максимальное количество источников, чтобы не попасть в зависимость от какой-либо одной бизнес-группы. «Моя задача сейчас как человека, который берет для себя смелость заявлять о новой повестке дня для страны, ни в коем случае не попасть в зависимость от одной из групп (бизнес-групп)», - сказала она, добавив при этом, что «поклонится в пояс» любому, кто принесет деньги для кампании. «Это деньги не для меня, это деньги для нас всех, для смены правил для нас всех», - сказала депутат.

На вопрос, на какой результат на президентских выборах она рассчитывает в Крыму, И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что у нее в автономии «огромное количество единомышленников», но считать проценты пока рано - для начала нужно «почувствовать» людей, пообщаться с ними. «Нужно проехаться, встретиться с людьми, поговорить, почувствовать это все. Я - натурал, я люблю все настоящее, естественное», - сказала она, добавив, что не любит искусственные технологии, пластмассовую посуду и не понимает, что такое секс с презервативом.