Идущая в президенты предлагает не пускать крымских татар в Крым. Временно...

Депутат Верховной Рады Инна БОГОСЛОВСКАЯ, которая собирается участвовать в выборах Президента Украины, предлагает на время приостановить процесс возращения крымских татар в Крым для решения существующих проблем этого и других народов.

«Давайте примем честное решение, что мы, условно, на три года приостанавливаем репатриацию, и за эти три года наводим порядок», – сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Мы не знаем ни численности, ни ареала проживания, ни условий, в которых живут эти люди, ни того, что государство сделало для них и чего не сделало», – сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Она подчеркнула, что если проблемы не решать, то они будут накапливаться и, в конце концов, приведут к взрыву ситуации в Крыму. «Вместо того, чтобы решать проблему, мы их накапливаем, усугубляем, и из тех проблем, которые нормально, элементарно могут быть решены, мы создаем конфликтное поле, которое в конечном итоге взорвется», – заявила народный депутат.

И.БОГОСЛОВСКАЯ добавила, что власти Украины должны защищать права и решать проблемы не только крымских татар, но и жителей автономии других национальностей. «Если тогда (в 1944) крымских татар отсюда (из Крыма) выселили и за людей не считали, то сейчас за людей не считают всю остальную часть населения (автономии), пытаясь решить проблему отдельно взятой группы. Так нельзя! Надо решать все проблемы вместе», – подчеркнула парламентарий.

Справка УНИАН. В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар с полуострова. Их обвинили в массовом дезертирстве и сотрудничестве с фашистами.

По разным данным, были депортированы от 180 тысяч до 190 тысяч крымских татар. Большую часть выселили в Узбекистан.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Сейчас население Крыма составляет чуть менее двух миллионов человек, из них 260-280 тысяч – крымские татары. Еще около 150 тысяч крымских татар, которые живут за пределами автономии, хотят вернуться на полуостров.