Тимошенко подкинула денег Крыму
Средств должно хватить всем пострадавшим от ливня и града...
Кабинет министров Украины выделил дополнительно 2 млн. 650 тыс. грн. на ликвидацию последствий сильного ливня и града в Крыму 25-29 июня.
"Чтобы полностью компенсировать нанесенный стихией вред, правительство выделило дополнительно 2 млн. 650 тыс. Этих средств должно хватить всем пострадавшим", - сказала министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.
Ранее было принято решение о выделении 11,5 млн. грн. на ликвидацию последствий стихии. Однако, как отметила ДЕНИСОВА, этих денег оказалось недостаточно.
Пресс-служба Минтруда сообщает, что на сегодня 202 семьи получили пособие на сумму 216 тыс. грн. Кроме того, перечислены средства на частичное возмещение убытков сельхозпроизводителям Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов.