Керчь отпразднует День рыбака

День рыбака отпразднуют в Керчи в воскресенье, 12 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

На набережной пройдут спортивные состязания, свою продукцию покажут предприятия, предприниматели, организации и народные умельцы. Здесь же можно будет послушать духовой оркестр.

Ближе к вечеру на набережной пройдет развлекательная программа «Играй, гармонь!», затем - концерт «Радуга Боспора» и театрализованное шоу «Морские наваждения».

В акватории набережной будет организована огненная феерия. Звездное небо Керчи озарит праздничный фейерверк.

Весь день в парке культуры и отдыха будут работать аттракционы.