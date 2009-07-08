Керчь отпразднует День рыбака
12:14, 08 июля 2009Крым
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План мероприятий
День рыбака отпразднуют в Керчи в воскресенье, 12 июля, сообщает пресс-служба мэрии.
На набережной пройдут спортивные состязания, свою продукцию покажут предприятия, предприниматели, организации и народные умельцы. Здесь же можно будет послушать духовой оркестр.
Ближе к вечеру на набережной пройдет развлекательная программа «Играй, гармонь!», затем - концерт «Радуга Боспора» и театрализованное шоу «Морские наваждения».
В акватории набережной будет организована огненная феерия. Звездное небо Керчи озарит праздничный фейерверк.
Весь день в парке культуры и отдыха будут работать аттракционы.
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