Скандал в Севастополе! Депутат-регионал из земельной комиссии города погорел на взятке

За получение взятки в особо крупном размере прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело в отношении депутата Севастопольского городского совета от Партии регионов, заместителя председателя постоянной комиссии по регулированию земельных и водных отношений, помощника председателя горсовета Сергея СМОЛЬЯНИНОВА.

Накануне сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по его задержанию, об этом говорится в сообщении пресс-центра управления СБУ в Севастополе.

Как стало известно сотрудникам спецслужбы, С.СМОЛЬЯНИНОВ вымогал у севастопольца 110 тысяч долларов за содействие в выделении земельного участка под жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков. При получении первой части взятки – 55 тысяч долларов – С.СМОЛЬЯНИНОВА задержали в Гагаринском районе Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН предупредил руководителей райгосадминистраций, начальников управлений и отделов, что будет жестко наказывать при малейших проявлениях пусть даже косвенных признаков коррупции и взяточничества.

Севастопольский горсовет выражает заинтересованность в объективном расследовании обстоятельств и причин задержания депутата.

«Надеясь на то, что задержание депутата и обвинение его в нарушении законности не связаны с политикой, попыткой дискредитации определённых политических сил, горсовет, в то же время, не исключает, что скандал мог быть спровоцирован», - подчеркивается в сообщении пресс-службы городского совета.

В связи с этим, отмечает пресс-служба, «депутатский корпус в целях более объективного расследования обстоятельств и причин, связанных с задержанием депутата, готов оказать правоохранительным органам всяческое содействие, а при необходимости провести своё независимое расследование».