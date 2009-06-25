Скандал в Севастополе! Депутат-регионал из земельной комиссии города погорел на взятке
Сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию помощника председателя горсовета... Возбуждено уголовное дело...
За получение взятки в особо крупном размере прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело в отношении депутата Севастопольского городского совета от Партии регионов, заместителя председателя постоянной комиссии по регулированию земельных и водных отношений, помощника председателя горсовета Сергея СМОЛЬЯНИНОВА.
Накануне сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по его задержанию, об этом говорится в сообщении пресс-центра управления СБУ в Севастополе.
Как стало известно сотрудникам спецслужбы, С.СМОЛЬЯНИНОВ вымогал у севастопольца 110 тысяч долларов за содействие в выделении земельного участка под жилищно-строительное товарищество индивидуальных застройщиков. При получении первой части взятки – 55 тысяч долларов – С.СМОЛЬЯНИНОВА задержали в Гагаринском районе Севастополя.
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН предупредил руководителей райгосадминистраций, начальников управлений и отделов, что будет жестко наказывать при малейших проявлениях пусть даже косвенных признаков коррупции и взяточничества.
Севастопольский горсовет выражает заинтересованность в объективном расследовании обстоятельств и причин задержания депутата.
«Надеясь на то, что задержание депутата и обвинение его в нарушении законности не связаны с политикой, попыткой дискредитации определённых политических сил, горсовет, в то же время, не исключает, что скандал мог быть спровоцирован», - подчеркивается в сообщении пресс-службы городского совета.
В связи с этим, отмечает пресс-служба, «депутатский корпус в целях более объективного расследования обстоятельств и причин, связанных с задержанием депутата, готов оказать правоохранительным органам всяческое содействие, а при необходимости провести своё независимое расследование».