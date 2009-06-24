Лидерами президентского рейтинга остаются Янукович и Тимошенко

В случае проведения второго тура президентских выборов лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ победит действующего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО (39% против 29%) и лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА (37% против 31%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения населения Украины по актуальным вопросам социально-политической жизни страны, проведенного компанией Research & Branding Group и представленного сегодня в Киеве.

По данным исследования, А.ЯЦЕНЮК в случае выхода во второй тур побеждает Ю.ТИМОШЕНКО (30% против 22%).

Президентские рейтинги ведущих украинских политиков за прошедший месяц остались практически без изменений. Лидерами президентского рейтинга остаются В.ЯНУКОВИЧ (26,8%) и Ю.ТИМОШЕНКО (15,8%). Третье место в этом рейтинге остается за А.ЯЦЕНЮКОМ (12,3%).

За Владимира ЛИТВИНА готовы проголосовать 3,9%, Петра СИМОНЕНКО- 3,5%, Инну БОГОСЛОВСКУЮ - 3%, Виктора ЮЩЕНКО - 2,1%. За других кандидатов готовы проголосовать 6,2%, против всех 8%.

Кроме того, в июне текущего года наблюдается достаточно высокий уровень готовности граждан страны участвовать в выборах Президента Украины: 52% точно проголосовали бы в случае их проведения в ближайшее время, а 24% проголосовали бы «скорее всего».

Сбор информации проводился с 12 по 22 июня методом личного интервью в 24-х областях Украины и АР Крым. Средняя погрешность выборки 2,2%.