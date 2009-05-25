Анонсы на 26 мая
09.00. Закладка камня на месте строительства памятника крымскому композитору, народному артисту Украины Алемдару Караманову.
Симферополь, ул. Жуковского, 5.
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10.00. Пресс-конференция народного депутата Анатолия Матвиенко и директора Института открытой политики, профессора Михаила Довбенко "Украинское общество на пороге президентских выборов".
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, оф. 106 (Информационный пресс-центр).
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10.00 - 12.00. Приём граждан первым заместителем председателя Верховной Рады Крыма Сергеем Цековым.
Симферополь, парламент Крыма, каб. № 110.
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11.00. Встреча председателя Верховной Рады Крыма Анатолия Гриценко с победителями республиканского тура Всеукраинского конкурса "Учитель года".
Симферополь, парламент Крыма, каб. № 607.
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11.00. Заседание комиссии по вопросам аренды коммунального имущества.
Севастополь, горсовет, каб. № 25.
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13.00. Презентация антикризисного пособия Николая Рудьковского "Готовы ли вы защищать свои права?".
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, оф. 106 (Информационный пресс-центр).
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14.00 - 16.00. Приём граждан председателем комиссии ВР АРК по социальным вопросам, здравоохранению и делам ветеранов Светланой Савченко.
Симферополь, парламент Крыма, каб. № 110.
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15.00. Пресс-конференция Виктора Тарасенко по итогам общественных слушаний Крымской республиканской ассоциации "Экология и мир".
Симферополь, ул. Севастопольская, 8, оф. 106 (Информационный пресс-центр).
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16.00. Заседание региональной комиссии по вопросам деятельности предприятий и организаций общественных организаций инвалидов в Севастополе.
Севастополь, большой зал горгосадминистрации.