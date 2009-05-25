В Крыму пройдет заседание украинско-ливийской комиссии

Ливия предлагает отменить визовый режим с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением сегодня выступил секретарь Высшего Народного Комитета Ливии (премьер-министр) Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он отметил, что такой шаг значительно облегчит развитие двухсторонних отношений между странами во всех направлениях, в том числе и экономическом.

В ответ Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что, учитывая развитие экономического сотрудничества Украины и Ливии, вполне логично упростить визовый режим.

Она пообещала, что ответ на вопрос об упрощении визового режима сможет дать ливийской стороне во второй половине июля в Крыму, куда пригласила премьер-министра Ливии для проведения заседания украинско-ливийской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Предлагаю в ходе вашего визита подписать все документы об упрощении визового режима», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.