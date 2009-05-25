«Джазовый коктейль» приготовят в Крыму

В Крыму в начале июля пройдет фестиваль «Джазовый коктейль».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил автор проекта Николай НОВИКОВ сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

Основная идея фестиваля «Джазовый коктейль» — дать крымчанам возможность увидеть и послушать различные джазовые коллективы, поддержать молодых исполнителей, возродить джаз в Севастополе.

«Мы мечтаем организовать в Севастополе постоянно действующий джазовый фестиваль, приезжать на который будут музыканты из разных стран, мировые звезды», — сказал Н.НОВИКОВ.

5 июля фестиваль будет проходить в Ялте (концертный зал «Юбилейный»), 6 июля — в Симферополе (Украинский музыкальный театр), 7 июля — в Севастополе (стадион предприятия «Севморзавод»).

В концертах примут участие, в частности, творческие коллективы из Севастополя, Симферополя, Днепропетровска, Черкасс, Ялты, исполнители из Одессы, Севастополя, Луганска, Киева.