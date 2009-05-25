Празднование 226-летия Севастополя начнется 6 июня

Праздничные мероприятия ко Дню города Севастополя начнутся 6 июня, сообщила пресс-служба горгосадминистрации.

В этом году Севастополь отмечает 226-летие.

На 6 июня запланировано шествие военно-исторических клубов по центральному городскому кольцу, 7-го пройдет традиционный праздник – День Исторического бульвара.

На 12 июня намечено проведение торжественного собрания городского актива, а на 13 июня – выставка товаров и цветов.

Вечером 14 июня на площади Нахимова состоится праздничный концерт.

Заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Ирина ЗАЕЦ отметила, что одним из непременных условий всех вечерних праздничных мероприятий должно стать их завершение в 22 часа. "Это объясняется необходимостью соблюдения тишины в вечернее время и оптимизации работы милиции, транспорта, коммунальных служб", - сообщили в администрации.