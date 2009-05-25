СБУ возбудила дело по факту совершения геноцида в Украине

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту совершения геноцида в Украине в 1932-1933 годах, вследствие чего погибли миллионы граждан.

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня во время встречи с представителями Всемирного конгресса украинцев, информирует пресс-центр Службы безопасности.

«Украина собрала достаточно показаний для возбуждения уголовного дела об искусственно созданном большевистским режимом голода, который привел к массовому уничтожению гражданского населения», – отметил глава СБУ.

Он обратился через Всемирный конгресс украинцев к ведущим зарубежным юристам и адвокатам с просьбой способствовать выяснению всех обстоятельств, связанных с подготовкой и совершением преступления геноцида в 1932-1933 годах.

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Народный депутат, представитель гражданского движения «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ называет абсурдом возбуждение дела за совершение геноцида в Украине в 1932-1933 годах.

«С юридической точки зрения эти действия СБУ - абсурд», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

«Против кого, против кладбища СБУ может возбудить дело? Кого собираются привлечь к ответственности? Кто выдумал этот очередной пиар-ход?», - отметил он.

Депутат отметил, что сегодня тем, кто был причастен к Голодомору, должно быть минимум 94 года. «И это если в 1933 году человеку было 18 лет, то столько ему сегодня может быть, на момент возбуждения уголовного дела? Но, как правило, в то время при власти находились люди старшего возраста: 40-50 лет. Тех людей уже нет в живых. Есть те, кто пережил голод в возрасте 8-9-10 лет. Не старше», - сказал Г.МОСКАЛЬ.

Он считает, что этот вопрос надо оставить историкам. «А силовикам здесь нечего делать. Голодомору должна быть дана историческая и политическая оценка, юридической оценки здесь быть не может», - отметил депутат.

«Согласно нынешнему Уголовному кодексу срок привлечения к уголовному ответственности 15 лет. Если допустить, что кто-то и дожил до этого дня, то его могут судить согласно тому УК, который был на момент 1932-33 гг. По какому кодексу могут судить виновников Голодомора? В 32-33 гг. в Украине не было своего национального законодательства», - отметил политик, слова которого цитирует пресс-служба Гражданского движения «Народная самооборона».

Г.МОСКАЛЬ добавил, что его шокируют заявления СБУ «постоянными попытками переписать историю, направить ее в другое русло, реанимировать архивные материалы только одной направленности».