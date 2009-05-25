Из Крыма поступают угрозы отделиться от Украины

Крымская организация Прогрессивной социалистической партии Украины в случае принятия Верховной Радой решения о роспуске Севастопольского городского совета предложит ПСПУ организовать всеукраинский референдум об отделении Крыма от украинского государства и его присоединении к России.

Об этом говорится в заявлении рескома ПСПУ, размещенном на официальном сайте партии.

Напомним, в парламенте Украины зарегистрирован законопроект о досрочном прекращении полномочий Севастопольского горсовета и назначении внеочередных выборов. Нардепы из фракции блока "Наша Украина - Народная Самооборона" считают, что депутаты горсовета превысили свои полномочия, поручив Управлению образования и науки горгосадминистрации подготовить изменения в уставы школ об обучении на русском языке. Управление образования администрации не считает необходимым вносить изменения в уставы школ, поскольку эти положения уже несколько лет содержатся в документах.

"Крымский реском ПСПУ заявляет: принятие Верховной Радой Украины решения о досрочном прекращении полномочий Севастопольского городского совета будет расцениваться нами как начало повальной и насильственной украинизации всего русскоязычного населения Крыма", - подчеркивается в заявлении.

Со своей стороны Крымская молодежная организация международного фронта "Прорыв" призывает прогрессивную молодежь "поддержать старшее поколение в намерении отстоять Севастопольский горсовет".