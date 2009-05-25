Бизнес-десант из США высадится в начале июня в Крыму

2-5 июня планируется визит в Крым американской бизнес-делегации, сообщает Министерство экономики автонономии.

В состав делегации войдут руководители компаний, которые заинтересованы в налаживании более тесных экономических отношений с Крымом. Они планируют встретиться с лидирующими предприятиями на крымском рынке, а также с инициаторами инвестиционных проектов.

Представителей американского бизнеса интересуют проекты развития туристической и транспортной инфраструктуры, альтернативной энергетики и энергосбережения, разработки нефтегазовых месторождений, коммунальные проекты водо-, тепло- и энергообеспечения, утилизация бытовых отходов, сельское хозяйство и пищевая промышленность, кинопроизводство.

Организатором визита является коммерческая служба Посольства США в Украине.