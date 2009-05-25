Антитабачное шествие проведут в Евпатории

28 мая, в преддверии Международного дня борьбы с курением, в Евпатории пройдет антитабачное шествие. Его лозунг – «Вступаем в мир без табака».

Одетые в черные и белые балахоны активисты антитабачного движения пройдут по центру города. Прохожим зададут вопрос, считают ли они право курить в общественных местах важнее, чем право других людей дышать чистым воздухом. Всем, кто поддержит «бестабачную» идею, повяжут зеленые ленточки как символ здорового образа жизни.

Одна из главных целей акции – организовать общественную поддержку решения об ограничении курения в общественных местах.

Организаторами акции являются Управление по делам семьи и молодежи Евпаторийского горсовета, Евпаторийский гендерный интерактивный театр и коалиция «Крым без табачного дыма».

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.

По материалам евпаторийского портала Каламит