Крымский СЛС получил нового лидера

Политический совет партии «Союз Левых Сил» удовлетворил заявление председателя Крымской организации СЛС Сергея БАРАНОВА об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщила пресс-служба крымского СЛС. Парторганизация напоминает, что заявление С.БАРАНОВ подал еще в ноябре 2008 года.

Пресс-служба партии сообщает, что по решению политсовета СЛС новым руководителем крымской организации стал бывший министр экономики Крыма Геннадий ГОВОРУЩЕНКО.

Напомним, лидером СЛС является Василий ВОЛГА.

Крымские организации СЛС и КПУ заявили о создании Блока Грача.