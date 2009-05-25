Крымский СЛС получил нового лидера
11:30, 25 мая 2009Крым
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Заявление старого удовлетворили
Политический совет партии «Союз Левых Сил» удовлетворил заявление председателя Крымской организации СЛС Сергея БАРАНОВА об уходе с занимаемой должности по собственному желанию.
Об этом сообщила пресс-служба крымского СЛС. Парторганизация напоминает, что заявление С.БАРАНОВ подал еще в ноябре 2008 года.
Пресс-служба партии сообщает, что по решению политсовета СЛС новым руководителем крымской организации стал бывший министр экономики Крыма Геннадий ГОВОРУЩЕНКО.
Напомним, лидером СЛС является Василий ВОЛГА.
Крымские организации СЛС и КПУ заявили о создании Блока Грача.
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