Курсы валют в украинских банках

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,57 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного понизился по сравнению с 24 мая.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,40-7,61 грн./долл., по продаже – 7,63-7,70 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,8%, по сравнению с 24 мая и составляет 10,48 грн./евро., продажи – повысился на 1% - до 10,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,61 грн./евро, по продаже – в пределах 10,60-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 1,8% по сравнению с 24 мая и составляет в среднем 0,2261 грн./рубль, продажи – незначительно повысился - до 0,2469 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,185-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,235-0,26 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,59 грн./долл., продают – по 7,65 грн./долл. (курс незначительно изменился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,51 грн./евро, что на 0,5% дешевле по сравнению с 24 мая, продажи – 10,72 грн./евро, что на 1% дороже.

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 1,7%, по сравнению с 24 мая, и составляет в среднем 0,2244 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% – до 0,2494 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,50/7,65 грн., евро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,20/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,50/7,70 грн., евро – 10,30/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,53/7,70 грн., евро – 10,35/10,75 грн., рубль – 0,198/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 25 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,616, к евро – 10,641075, к российскому рублю – 0,2441.