В Ялте открыли олимпийский бассейн с морской водой

В Ялте, в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», после реконструкции открыли единственный в Крыму олимпийский бассейн с подогреваемой морской водой.

Установка новых систем фильтрации и перелива морской воды (воду со дна Черного моря «перегоняют» вверх по системе коммуникаций на расстояние 1 км, перевод бассейна с соленой на пресную воду производится в течение 72 часов), замена внутренней отделки чаши бассейна, постройка детского бассейна заняли около четырех месяцев.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА отметил, что открытие обновленного бассейна позволит олимпийцам восстановить тренировочные сборы в Ялте. «Нам нужны такие бассейны», - добавил он.