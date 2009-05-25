От Балоги откололся Крым

Крымская организация «Единого центра» считает политической расправой исключение из рядов партии ее лидера, председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА.

«Все это расценивается нами как акт политической расправы по надуманным мотивам, исполненной в худших традициях произвола демократического централизма эпохи господства КПСС», - говорится в заявлении делегатов второго этапа конференции парторганизации.

Как сообщила пресс-служба С.КУНИЦЫНА, делегаты заявили о невозможности своего дальнейшего пребывания в рядах «Единого центра» и призвали все территориальные партийные организации Крыма «определиться по данному вопросу» и направить в адрес съезда ЕЦ заявления. «У партии, грубо попирающей демократические принципы и права таких личностей, как С.КУНИЦЫН, нет и не может быть серьезного политического будущего», - говорится в заявлении.

Участники форума высказалась за формирование рабочей группы для выработки концепции общекрымского общественно-политического движения, создаваемого на базе крымского ЕЦ и «Блока Куницына». Общественная организация будет стоять «на платформе крымского патриотизма, отстаивании интересов Конституции Крыма и экономических полномочий, защиты Хартии о языках национальных меньшинств, позиции государственного нейтралитета, поддержки создания в Севастополе режима открытой экономики».

«Затем будем определяться, с кем нам идти на выборы, так как выборы в крымский парламент не за горами», - сказал С.КУНИЦЫН.