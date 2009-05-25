Янукович против отставки Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против отставки правительства.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

По его словам, «сегодня в такой ситуации, когда до выборов остались считанные месяцы, правительство должно работать».

Лидер Партии регионов подчеркнул, что сегодня правительство мечтает об отставке. «Они уже давно сидят на чемоданах», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что очень часто у правительственной команды срывается: «да побыстрее бы это все закончилось».

«Они говорят, что если бы нас освободили осенью (речь идет о 2008-м, когда ставился вопрос об отставке правительства – УНИАН), мы бы уже сегодня были в оппозиции, и мы бы уже сегодня в нормальной форме подходили к президентским выборам», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Также он считает нецелесообразным замену отдельных министров.

По его словам, нужно менять все правительство, а если «менять, как предлагается, то это приведет к ухудшению ситуации».