На митинге в Крыму требовали восстановить памятник Екатерине II

Сторонники Русской общины Крыма, партии «Русский блок», Партии регионов и представители казачьих организаций сегодня в Симферополе провели торжественное шествие и митинг с требованием восстановить памятник основательнице города – императрице Екатерине Великой.

Как передает корреспондент УНИАН, акция была приурочена к 226-ой годовщине подписания Екатериной II манифеста о принятии острова Тамани, Крыма и всей территории Кубанской «под державу Российскую» и к 280-летию со дня рождения императрицы.

По данным организаторов, в марше и митинге приняли участие 2,5 тысячи человек, по данным правоохранителей – 1,5 тысячи.

Почитатели российской императрицы прошли от здания крымского парламента по центральным улицам Симферополя к парку, где установлен закладной камень на месте, где планируется установить памятник Екатерине Великой. Люди несли большой российский триколор размером 32 кв.м, многочисленные флаги и флажки России, Андреевские флаги, знамена свих политсил, портреты российских руководителей – Президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра Владимира ПУТИНА, транспаранты «Слава Екатерине Великой, воссоединившей Крым с Россией!», «Россия + Украина + Беларусь = вместе мы святая Русь!», «Русский язык – это наша душа!». Участники марша скандировали «Россия!» и «Севастополь! Крым! Россия!». На время шествия движение транспорта было приостановлено (на 20-30 минут).

«Мы обращаемся к депутатам Верховного Совета Крыма с призывом в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для восстановления памятника Екатерине Великой в Симферополе, по указу которой был основан город, и увековечить её (императрицы) память на крымской земле», - сказано в резолюции митинга.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2007 года в рамках празднования Дня города Симферополя власти установили закладной камень на месте будущего памятника Екатерине II (в 19 веке в городе был памятник Екатерине, однако в 20 веке его снесли). Против восстановления памятника выступают крымские татары и представителя ряда украинских организаций.