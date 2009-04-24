Луценко против уменьшения штрафов для водителей

Министерство внутренних дел выступает категорически против инициативы народных депутатов уменьшить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил в интервью журналистам министров внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, комментируя зарегистрированный в парламенте соответствующий законопроект.

«МВД не поддерживает и категорически против законопроекта, который снижает штрафные санкции злостных нарушений правил дорожного движения», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что закон, которым увеличена ответственность за нарушение ПДД, «должен быть неприкосновенным по крайней мере год». После этого, не исключил министр, можно посмотреть и пересмотреть отдельные его положения и, возможно, даже уменьшить штрафные санкции за незначительные нарушения, совершенные на дорогах.

В то же время, как подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО, в зарегистрированном законопроекте предлагается уменьшить штрафные санкции в 3-4 раза за все виды нарушений.

Как заметил Ю.ЛУЦЕНКО, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии придется платить штраф не 2,5 тыс. грн., а 500 грн. «К чему это приведет, мне кажется, всем понятно», - отметил он.

Как сообщалось, народные депутаты от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК, Андрей ПОРТНОВ и Юрий ТРЕГУБОВ зарегистрировали 23 апреля в Верховной Раде законопроект, который предусматривает снижение штрафов за нарушение правил дорожного движения в среднем в четыре раза.

Кроме того, устанавливается законодательно запрещение сотрудникам Госавтоинспекции направлять свою деятельность на ”фиксацию как можно большего количества правонарушений, как это чаще всего происходит на сегодняшний день”.

Законопроект также делает невозможным автоматическое штрафование с помощью устройства ”Визир”. В частности, его предлагается оставить только как одно из оснований для составления протоколов.

Свою инициативу парламентарии обосновывают тем, что существенное повышение санкций за нарушение правил дорожного движения стало неоправданным, поскольку новые штрафы не отвечают материальному положению большинства водителей, а кроме того, является большими, чем взыскания, предусмотренные Уголовным кодексом за совершение преступлений.