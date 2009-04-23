Убийцы крымского почтальона проведут в тюрьме долгие годы

Апелляционный суд Крыма приговорил трёх жителей поселка Первомайское, которые совершили разбойное нападение на женщину-почтальона и убили её, наказание в виде 15, 11 и 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Убийство произошло в октябре прошлого года.

Осужденные должны возместить родственникам женщины моральные убытки - 100 тысяч гривен.

Кроме того, они обязаны вернуть «Укрпочте» похищенные 10,5 тысяч гривен. Эти деньги предназначались для выплаты пенсий.