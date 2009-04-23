Убийцы крымского почтальона проведут в тюрьме долгие годы
17:40, 23 апреля 2009Крым
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В тот день пенсии не было...
Апелляционный суд Крыма приговорил трёх жителей поселка Первомайское, которые совершили разбойное нападение на женщину-почтальона и убили её, наказание в виде 15, 11 и 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Убийство произошло в октябре прошлого года.
Осужденные должны возместить родственникам женщины моральные убытки - 100 тысяч гривен.
Кроме того, они обязаны вернуть «Укрпочте» похищенные 10,5 тысяч гривен. Эти деньги предназначались для выплаты пенсий.
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