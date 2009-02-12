АМКУ оштрафовал ряд владельцев супермаркетов Симферополя

Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало общество с ограниченной ответственностью «Фоззи-порт» и Симферопольский филиал «Маркет-Плазо» на общую сумму 33,9 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.

Субъекты хозяйствования, которые являются владельцами супермаркетов в Симферополе, навязывали поставщикам продтоваров платные услуги. «В частности, информационные, консультативные, маркетинговые услуги. В результате таких действий росли цены на продукцию, которая поставлялась в супермаркеты», – говорится в сообщении АМКУ.

В ходе рассмотрения дела нарушение устранено, а цены на социально значимые товары снижены от 2% до 22%. «В частности, макаронные изделия подешевели на 6%, хлеб – на 2%, мясо птицы – на 11%, гречка – на 20%, молоко – на 2%, сыр кисломолочный – на 22%, сахар и масло подсолнечное – на 8%», – заявили в Крымском отделении Антимонопольного комитета.