В Балаклаве ограбили банк

В Севастополе, в городке Балаклава, сегодня совершено ограбление отделения «Ощадбанка».

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью УМВД Рената МАЙБОРОДА, злоумышленники, которых, по предварительной информации, было двое, похитили деньги (в различной валюте) на общую сумму около 25 тыс. грн. (сумма уточняется), после чего скрылись.

По информации Р.МАЙБОРОДЫ, представители охранной фирмы прибыли «через 12 минут» после того, как в отделении банка нажали кнопку вызова.

Как добавила Р.МАЙБОРОДА, по предварительной информации, во время нападения пострадала работница отделения банка. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

Сейчас сотрудники Балаклавского райотдела милиции проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших ограбление. Оповещены все наряды патрульной службы, ГАИ. «Все работают над раскрытием преступления», - сказала начальник отдела.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 часть 2 (грабеж, совершенный группой лиц).

***Балаклава находится в 17 км от городской черты Севастополя и является административным центром одноименного, одного из четырех районов города.